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انتهاء مناورة مشتركة بين جيش الاحتلال والولايات المتحدة

السبت 18 فبراير 2023 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انتهاء مناورة مشتركة بين جيش الاحتلال والولايات المتحدة



القدس المحتلة / سما /

أُعلن، الخميس،عن انتهاء مناورة مشتركة بين جيش الاحتلال والقوات الأمريكية المشتركة أجريت في داخل الاحتلال مؤخراً.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بانتهاء مناورة ما يسمى بـمقر قيادة جيش العدو "جونيبر فالكون" مع مقر القيادة المركزية للجيش الأمريكي والتي كانت تهدف إلى تحسين جاهزية القوات للقيام بعمليات مشتركة في مجالات مختلفة، أهمها الدفاع الجوي.

وأوضح المتحدث باسم الجيش، أنه اختبرت المناورة جاهزية الجيشين، وتم خلالها محاكاة نظام دفاع جوي متكامل يتكون من سيناريوهات متعددة الساحات جنبًا إلى جنب مع التحكم الجوي المشترك والمنسق.

وأضاف :"بالإضافة إلى سيناريوهات الدفاع الجوي، تدرب الجيشان على سيناريوهات القتال في البعد السيبراني، بهدف تحسين استعدادهما لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، كما ركزت المناورة على المشاركة في التعامل مع سيناريوهات الاتصالات والذكاء واللوجستيات".

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن هذه المناورة هي الأخيرة التي يتم إجراؤها في سلسلة المناورات مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي.

 

#الولايات المتحدة #الاحتلال

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