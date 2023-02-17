تفاصيل الهجوم الإيراني على السفينة الإسرائيلية

وكالات / سما /

كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم السبت، تفاصيل الهجوم الذي تعرضت له سفينة الشحن "الإسرائيلية" في الخليج العربي، أمس الجمعة.

ونقلت القناة 13 العبرية عن مسؤولين أمنيين في كيان الاحتلال، أن حرس الثورة الإيراني أطلق طائرة مسيرة انتحارية من طراز “شاهد 136″ تجاه ناقلة النفط ” كامبو سكوير” التي يملكها رجل الأعمال “الإسرائيلي” “إيال عوفر” والتي كانت تسير في الخليج العربي".

وكان قد وقع الهجوم، أمس الجمعة، حيث اعتبر كيان الاحتلال الهجوم محاولة إيرانية للانتقام من الهجمات التي نفذتها "إسرائيل" ضد أهداف إيرانية خلال الفترة الأخيرة.

جدير ذكره أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها سفينة شحن “إسرائيلية” لهجوم بطائرات بدون طيار، حيث تعرضت السفينة “تيندال” المملوكة لشركة “زودياك ماريتايم” لهجوم صاروخي في أبريل 2021، كما تعرضت سفينة أخرى في يوليو 2021 لهجوم، كما وقع هجوم آخر في نوفمبر الماضي من العام الماضي.

ويُشار إلى أنه خلال الأشهر الماضية، تبادلت كلاً من إيران وكيان الاحتلال الصهيوني الاتهامات بالمسؤولية عن استهداف سفن شحن تجارية وناقلات للنفط في منطقة الخليج والمحيط الهندي.