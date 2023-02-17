إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (12-17 فبراير 2023).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 11799 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 11061 وافدين.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 11610 مواطناً و140 أجانب، و49 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 10883 مواطناً، و134 أجنبيًا، و41 من فلسطينيي الداخل، و3 وفيات ممن كانوا يتعالجون في الضفة والداخل المحتل.