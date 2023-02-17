الكشف عن تطور مُفاجئ في سلاح الجو الإيراني وهذه المُقاتلة وصلت للقاعدة السرية..

وكالات / سما/

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، تحليلاً قالت إنّه “يكشف عن تطوير إيران سلاحها الجوي واستعدادات لتسلمها المقاتلة الروسية (سوخوي 35)”.

وذكرت الصحيفة أنّها اعتمدت في تحليلها على صور ومقاطع فيديو وصور أقمار صناعية؛ أظهرت إحداها نموذجاً بالحجم الطبيعي للطائرة الروسية المقاتلة.

كما استندت إلى رسوم ظهرت في مقطع فيديو نشرته القوات المسلحة الإيرانية لقاعدة جوية جديدة تحت الأرض، حيث تشبه رسوم الطائرات التي ظهرت فيه تصميم طائرة “سوخوي 35”.

ونشرت الصحيفة الأميركية صور أقمار صناعية قالت إنّها لقاعدة جوية في منطقة جبلية في مقاطعة هرمزجان جنوب إيران.

وكان الجيش الإيراني قد كشف في وقت سابق، النقاب عن أول قاعدة عسكرية جوية تحت الأرض والمسماة “عقاب 44”.

وحسب المعلومات التي أوردها الجيش الإيراني، فإن القاعدة المحفورة في أعماق الجبال قادرة على تخزين وتشغيل أنواع مختلفة من الطائرات المقاتلة والقاذفات والمسيرات.

وفي وقت سابق، أكد قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني، العميد حميد واحدي، نية بلاده “شراء طائرات سوخوي-35 من روسيا”، فيما أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني شهريار حيدري، أنّ إيران ستتسلم مقاتلات “سوخوي 35” الروسية من موسكو في مارس/آذار المقبل.

وتصنف “سوخوي 35” ضمن أخطر مقاتلات الهيمنة الجوية في العالم، ويمكنها تدمير جميع الأهداف الجوية في المدى البعيد، إضافة إلى أنها مقاتلة اعتراضية من الطراز الأول.

وفي تموز/يوليو الفائت، كشف قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري أنّ الجيش الإيراني “صنّع مسيرات أكثر تعقيداً”، مشيراً إلى أنّ هذه المسيرات “تستخدم في العمليات ذات المسافات البعيدة، وخارج الحدود، وفي عمليات الاستطلاع والتدمير والقتال”.

وفي سياق متصل، أكد قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد، أنّ “الدفاع الجوي للجيش في تقدّم دائم في مجال علوم الدفاع وفي إطار مواجهة جميع أنواع التهديدات”.