الخارجية: سفارتنا لدى تركيا تطلق منصة إلكترونية لتسجيل المتضررين من الزلزال وأماكن تواجدهم

رام الله / سما /

قالت وزراة الخارجية والمغتربين إن سفارة دولة فلسطين لدى تركيا أطلقت يوم أمس منصة الكترونية، بهدف حصر أعداد وأسماء أبناء شعبنا المتضررين من الزلزال، وأماكن تواجدهم الحالية، وعناوينهم.

وأوضحت الوزارة على لسان المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، أن حصر الأعداد والأسماء سيساعد في تحديد أولويات احتياجات المتضررين، وأشكال مساعدتهم، والوقوف الى جانبهم، وذلك بعد أن خرجوا من الولايات المنكوبة.

وأضاف: ان اطلاق المنصة سيمكننا من الحصول على معلومات وافية عن المفقودين والمصابين، وذلك في اطار الحرص على متابعة أوضاع جاليتنا على المستويات كافة، اثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا قبل 13 يوما.

يذكر أن عدد الضحايا من أبناء شعبنا جراء الزلزال المدمر في سوريا وتركيا، بلغ 104 ضحايا، بحسب سفيري فلسطين لدى سوريا سمير الرفاعي، وتركيا فائد مصطفى.