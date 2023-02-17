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ناشطون يطالبون الإدارة الأميركية بعدم استخدام حق النقض ضد قرار يدين الاستيطان

السبت 18 فبراير 2023 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ناشطون يطالبون الإدارة الأميركية بعدم استخدام حق النقض ضد قرار يدين الاستيطان



واشنطن / وكالات /

أرسل ناشطون فلسطينيون وعرب رسائل الكترونية تطالب الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم استخدام بلاده حق النقض "الفيتو" بصفة عضويتها الدائمة في مجلس الأمن خلال التصويت المتوقع الاسبوع المقبل (حسب مصادر اعلامية)، والذي يدعو دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف الأنشطة الاستيطانية على الفور.

وتطالب الرسائل التي أرسلت بشكل مباشر الى مكتب الرئيس بايدن بضرورة إنهاء سياسة "الشيكات المفتوحة" لإسرائيل، والطلب منه عدم استخدام حق النقض ضد قرار مجلس الأمن الدولي، الذي من المقرر ان تقدمه دولة الإمارات بالتشاور مع فلسطين، على إثر "شرعنة" حكومة الاحتلال 9 بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية.

وتطالب الرسالة التي تعمل عليها "منظمة أمريكيون من أجل العدالة في العمل الفلسطيني (AJP Action)" حث الرئيس بايدن على دعم قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو على الأقل مطالبة الوفد الأميركي بالامتناع عن التصويت، كما حصل في العام 2016 إبان حكم الرئيس الأسبق باراك أوباما، ونائبه حينذاك جو بايدن.

#الإدارة الأميركية #الاستيطان #حق النقض #امريكا #مجلس الأمن

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