علماء: زلزال مدمر قد يضرب اسطنبول في أي لحظة!

وكالات / سما /

حذر العلماء من أن زلزالا بقوة 7 درجات أو أكثر سيضرب مدنية اسطنبول التركية في أي لحظة، مع إطلاق الإنذار بحدوثه قبل ثوان قليلة فقط.

وبحسب العلماء، زلزال بهذه القوة من شأنه أن يلحق أضرارا جسيمة أو يدمر ما يقدر بنحو 194000 مبنى، وفقا لأحدث نسخة من الخطة الرئيسية لزلزال إسطنبول المرتقب، التي نُشرت في عام 2018.

وذكر العلماء، بإن زلزال إسطنبول المتوقع سيحطم خسائربأرقام قياسية عما حدث في كهرمان مرعش من حيث الدمار الذي سيحدثه والعواقب الاقتصادية والاجتماعية التي سيحدثها.

بمعنى آخر، ووفق الصحيفة التركية، فإن زلزال كهرمان مرعش الدامي كان بروفة لزلزال إسطنبول القادم.

ووفقًا لتقرير مرصد قاندلي التابع لجامعة بوغازيشي ومعهد أبحاث الزلازل، فهناك 1.164 مليون مبنى و4.5 مليون شقة في إسطنبول، ويعيش في المتوسط 3.3 شخص في كل شقة.

في زلزال بقوة 7.5 وما فوق، من المتوقع أن يتعرض 13 ألف مبنى لأضرار جسيمة، و39 ألفا مبنى لأضرار بالغة، و136 ألفا مبنى لأضرار متوسطة.