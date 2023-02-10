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دعوات لعصيان وإضراب شامل يوم الأحد في مخيم شعفاط وعناتا

السبت 18 فبراير 2023 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

دعت القوى الوطنية والإسلامية، والحراك الشبابي، وأهالي وعشائر وسكان مخيم شعفاط، وبلدة عناتا، في القدس المحتلة، إلى إضراب شامل، وإعلان العصيان المدني يوم الأحد المقبل.

وقال بيان مشترك، إن هذه الخطوة تأتي ردًا على جرائم حكومة الاحتلال المسعورة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في القدس وكافة المناطق، وخاصة الإجراءات الإجرامية والانتقامية من تنكيل وتعذيب واذلال وقهر يومي على حاجز مخيم شعفاط.

وبينت أن الخطوات ستبدأ بدعوة العمال إلى عدم التوجه إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل، ودعوة المواطنين إلى مقاطعة الاحتلال وعدم التعامل معه بشتى الطرق (المعاملات الرسمية، دفع الفواتير والرسوم والضرائب، بلدية الاحتلال)، وإغلاق الطريق المؤدي إلى حاجز مخيم شعفاط وعدم السماح لأي شخص المرور من خلاله، وإغلاق مدخل بلدة عناتا صباح يوم الأحد الساعة 4:30 فجرا وعدم السماح للعمال من التوجه إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل.

ودعت الجماهير إلى التضامن معنا ودعم خطواتهم النضالية من أجل رفع الظلم والقهر الذي يعاني منه سكان المنطقة على حواجز الاحتلال القمعية العنصرية.

#عناتا #مخيم شعفاط #القدس

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