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مقتل 6 في حوادث إطلاق نار بولاية ميسيسيبي الأمريكية

السبت 18 فبراير 2023 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل 6 في حوادث إطلاق نار بولاية ميسيسيبي الأمريكية



وكالات / سما /

قُتل 6 أشخاص على الأقل، الجمعة، في سلسلة من عمليات إطلاق النار، في مقاطعة تيت، بولاية ميسيسيبي الأمريكية.

وذكر التقرير الصادر عن محطة "WLBT" الأمريكية المحلية، نقلا عن عمدة المقاطعة، براد لانس، أن كافة حوادث إطلاق النار وقعت داخل مجتمع أركابوتلا، حيث تم إطلاق النار على الرجل الأول، وقُتل في حوالي الساعة 11 صباحا خارج متجر.

كما قُتلت امرأة داخل منزل على طريق بيند، بالإضافة إلى أربعة آخرين، اثنان منهما داخل منزل، واثنان آخران بالخارج على طريق سد أركابوتلا، بالقرب من منزل المشتبه به.

وأفاد التقرير التلفزيوني كذلك أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به، عندما شوهد داخل سيارة على طريق سد أركابوتلا.

وأضافت المحطة التلفزيونية، أنه لم يتم تحديد هوية المشتبه به بعد، لكن سيتم توجيه الاتهام إليه قريبا.

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