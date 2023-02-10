هزة أرضية جديدة تضرب نابلس صباح اليوم

نابلس / سما /

ضربت هزة أرضية خفيفة صباح يوم السبت 16 فبراير 2023 مدينة نابلس في الضفة الغربية، دون أن يبلغ عن وقوع أضرار جراء ذلك.

وأكدت مصادر محلية، أن هزة أرضية خفيفة ضربت مدينة نابلس ومحيطها عند الساعة السادسة صباحًا، وشعر بها السكان المحليون.

ويوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 ، ضربت هزة أرضية دولة فلسطين، حيث شعر بها سكان مدينة نابلس في الضفة الغربية، حيث أفاد مدير مركز الزلازل في جامعة النجاح الوطنية بنابلس في حينه، بأ مركز الهزة الأرضية على بعد 13 كم شمال مدينة نابلس، في صدع "الفارعة-الكرمل"، وبقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، وبعمق 10 كم.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط، هزات ارتدادية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر يوم أمس الاثنين، وراح ضحيته حتى الآن أكثر من 7800 قتيل.