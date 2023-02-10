  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هزة أرضية جديدة تضرب نابلس صباح اليوم

السبت 18 فبراير 2023 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هزة أرضية جديدة تضرب نابلس صباح اليوم



نابلس / سما /

ضربت هزة أرضية خفيفة صباح يوم السبت 16 فبراير 2023 مدينة نابلس في الضفة الغربية، دون أن يبلغ عن وقوع أضرار جراء ذلك.

وأكدت مصادر محلية، أن هزة أرضية خفيفة ضربت مدينة نابلس ومحيطها عند الساعة السادسة صباحًا، وشعر بها السكان المحليون.

ويوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 ، ضربت هزة أرضية دولة فلسطين، حيث شعر بها سكان مدينة نابلس في الضفة الغربية، حيث أفاد مدير مركز الزلازل في جامعة النجاح الوطنية بنابلس في حينه، بأ مركز الهزة الأرضية على بعد 13 كم شمال مدينة نابلس، في صدع "الفارعة-الكرمل"، وبقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، وبعمق 10 كم.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط، هزات ارتدادية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر يوم أمس الاثنين، وراح ضحيته حتى الآن أكثر من 7800 قتيل.

#نابلس #هزة أرضية

الأكثر قراءة اليوم

بومبيو: "إسرائيل" ليست دولة احتلال والرئيس عباس "إرهابي معروف"

هجوم إيراني على سفينة إسرائيلية في الخليج

" كهرمان مرعش مجرد بروفة".. خبراء يتوقعون زلزالا مدمرا ويحددون المكان

جنرال إسرائيلي: نهاية السلطة الفلسطينية وشيكة..

مسؤول بالموساد يضع خطة لمنع العمليات

إطلاق بالونات حارقة من غزة صوب مستوطنات الغلاف

معاريف: سموتريتش وغالانت على شفا انفجار وفي غزة "بعد الهدوء موجة تصعيد"

الأخبار الرئيسية

"إجراء الصمت".. تعديلات جديدة على مسودة مشروع قرار إدانة الاستيطان في مجلس الأمن

photo_2023-02-17_19-52-45

هجوم إيراني على سفينة إسرائيلية في الخليج

بومبيو: "إسرائيل" ليست دولة احتلال والرئيس عباس "إرهابي معروف"

image_2023-02-10_211734282.png.500x280_q85_box-85,0,752,333_crop_detail

بن غفير يهدد بإقالة شبتاي من منصبه

photo_2023-02-17_18-00-56

معاريف: سموتريتش وغالانت على شفا انفجار وفي غزة "بعد الهدوء موجة تصعيد"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم