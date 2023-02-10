مقاومون يستهدفون آلية للاحتلال غرب جنين بالرصاص وعبوة شديدة الانفجار

جنين / سما /

استهدف مقاومون قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت ، سهل مرج ابن عامر غرب جنين بالضفة المحتلة بوابل من الرصاص.

وأفادت مصادر أمنية، بأن مقاومون استهدفوا آلية تابعة الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري "فتحة مقيبلة" بسهل مرج ابن عامر غرب جنين بوابل من الرصاص، وعبوة شديدة الانفجار".

وأوضحت المصادر، أنه في أعقاب الحادث استنفرت قوات الاحتلال قرب "فتحة مقيبلة"، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف جيش الاحتلال.

وفي ذات الإطار، استهدف مقاومون قوات الاحتلال المتمركزة قرب مستوطنة "حومش" قرب جنين المحتلة.