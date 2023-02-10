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دعوات لإضراب شامل وعصيان مدني الأحد في القدس المحتلة

الجمعة 17 فبراير 2023 11:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعوات لإضراب شامل وعصيان مدني الأحد في القدس المحتلة



القدس المحتلة/سما/

دعت القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي في القدس المحتلة إلى إضراب شامل وعصيان مدني بعد غد، الأحد، التحاما مع مخيم شعفاط وما يتعرض له من قبل الاحتلال.

وجاء في بيان صدر عن القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي بالقدس "ندعو إلى إضراب شامل يوم الأحد القادم وعصيان مدني يعم كافة مناطق القدس وضواحيها".

وطالبت القوى والحراك الشبابي المقدسيين إلى مواجهة الهجمة التي يتعرض لها مخيم شعفاط والتي لم يشهد لها مثيل منذ احتلال القدس؛ حسبما ورد في البيان.

ومما يذكر أن إضرابا شاملا عمّ مخيم شعفاط، الخميس، رفضا لسياسة التنكيل والحصار والعقاب الجماعي من قبل سلطات الاحتلال.

وتعمدت قوات الاحتلال، مؤخرا، إغلاق حاجز شعفاط والتضييق على المواطنين، وخصوصا أثناء خروج الموظفين والعمال والطلاب في ساعات الصباح.

إلى ذلك، تقوم قوات الاحتلال باستفزاز المقدسيين بشكل جماعي على الحاجز، من خلال التفتيش المهين والاعتداءات والاعتقالات.

#القدس المحتلة

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