هجوم إيراني على سفينة إسرائيلية في الخليج العربي

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ، مساء اليوم الجمعة، أنّ "حرس الثورة الإيراني، أطلق طائرة مسيّرة انتحارية شاهد 136 نحو سفينة (كابمو سكوير) النفطية التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إيل عوفر في الخليج العربي والتي كانت تبحر رافعة علم ليبيريا".

وقال الإعلام الإسرائيلي إنّ " مصادر أمنية كبيرة أكدت هذه التقارير بشأن مهاجمة سفينة تجارية إسرائيلية في الخليج من قبل حرس الثورة الإيراني".

كما نقل الإعلام الإسرائيلي عن مصادر أمنية كبيرة قولها إنّ "الهجوم محاولة إيرانية للانتقام من إسرائيل بسبب النشاطات التي تنسب إليها".

وفي السياق، ذكرت شبكة "بي بي سي" بالفارسية، إنّ "مسؤولاً عسكرياً أميركياً ومصدر عسكري رفيع المستوى في المنطقة أفادا بأن عدة سفن وطائرات مسيّرة إيرانية استخدمت في الهجوم على السفينة".



وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر، "تعرّضت سفينة نفط إسرائيلية لهجوم بطائرة مسيرة قبالة سواحل عُمان، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، التي أوضحت أنّ "طائرة مسيرة مسلحة هاجمت ناقلة النفط Pacific Zircon التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي عيدان عوفر، والتي كانت تحمل علم ليبريا".