53 قتيلا مدنيا في هجوم لـ"داعش" في سوريا

وكالات/سما/

قتل 53 مدنيا، على الأقل، في هجوم نسب إلى تنظيم "داعش" في وسط سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ووسائل إعلام سورية اليوم، الجمعة.

وقال المرصد ومصادر إعلامية سورية إن التنظيم "قتل 53 مواطنا من أبناء منطقة السخنة أثناء جمعهم الكمأة في منطقة الضبيات بريف السخنة الجنوبي في بادية حمص، فيما تمكن بعض الأشخاص من الهروب والخروج من المنطقة".

وكان المرصد قد أشار في وقت سابق إلى مقتل 30 مدنيا.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من هجوم مماثل وقع السبت في المنطقة نفسها وخلف 16 قتيلا، بحسب المرصد الذي أوضح أن الضحايا كانوا يجمعون الكمأة بدورهم، لافتا إلى خطف ستين شخصا في الهجوم نفسه.

وأضاف المرصد أن 25 من هؤلاء أفرج عنهم الجمعة في حين لا يزال مصير الآخرين مجهولا.

وكثف تنظيم "داعش" في الاشهر الأخيرة هجماته الدامية رغم خسارته معاقله في سورية والضربات التي تعرض لها من التحالف الدولي ضد الجهاديين بقيادة الولايات المتحدة.

وفي نيسان/أبريل 2019، خطف تنظيم "داعش" 19 شخصا على الأقل معظمهم مدنيون في محافظة بوسط سورية فيما كانوا يجمعون الكمأة.

وتشهد سورية منذ العام 2011 نزاعا داميا متشعبا، تسبب منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل نحو نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.