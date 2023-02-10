اشتية يطالب النرويج بالضغط على "إسرائيل" للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة

ميونخ/سما/

طالب رئيس الوزراء محمد اشتية خلال لقائه وزيرة الخارجية النرويجية أنكين هويتفيلدت، بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة ووقف كافة الاقتطاعات غير القانونية، وذلك قبل عقد اجتماع الدول المانحة المقبل.

كما طالب اشتية خلال اللقاء الذي عقد على هامش انعقاد مؤتمر ميونخ للأمن اليوم الجمعة، الضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.

واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي والسفير الفلسطيني لدى ألمانيا ليث عرفة، الجهود المبذولة للتوجه لمجلس الأمن لوقف إجراءات الحكومة الإسرائيلية الأحادية وإلزامها بالاتفاقيات الموقّعة والقانون الدولي.

من جانبها، أكدت وزيرة خارجية النرويج أن اجتماع الدول المانحة انشأ من أجل دعم إقامة الدولة الفلسطينية ولكن خلال الأعوام الماضية لم يتم إحراز أي تقدم في هذا الاتجاه، ويجب اتخاذ خطوات عملية فورا لإنقاذه لحماية حل الدولتين.