  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

4 دول لاتينية تعرب عن قلقها إزاء "شرعنة" بؤر استيطانية بالضفة

الجمعة 17 فبراير 2023 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 دول لاتينية تعرب عن قلقها إزاء "شرعنة" بؤر استيطانية بالضفة



عواصم/سما/

أعربت حكومات الأرجنتين والبرازيل وشيلي والمكسيك، عن قلقها العميق إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة بؤر استيطانية جديدة، وبناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية.

وقالت الحكومات الأربعة في بيان مشترك، إن هذه الإجراءات أحادية الجانب تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، لا سيما قرار رقم 2334 لعام 2016، كما أنّها تؤجج التوترات الحالية.

وأكدت معارضة أي عمل من شأنه إلحاق الضرر بقابلية حل الدولتين، يمكن إسرائيل وفلسطين أن تتقاسم حدودا آمنة ومعترف بها دوليا، مع احترام التطلعات المشروعة لكلا الشعبين في العيش بسلام.

ودعت حكومات الأرجنتين والبرازيل وشيلي والمكسيك، الإسرائيليين والفلسطينيين إلى الامتناع عن الأعمال والاستفزازات التي يمكن أن تؤدي إلى اندلاع تصعيد أكبر، وضرورة استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي للصراع.

ــــ

#الارجنتين

الأكثر قراءة اليوم

جنرال إسرائيلي: نهاية السلطة الفلسطينية وشيكة..

أسعار صرف العملات

مسؤول بالموساد يضع خطة لمنع العمليات

إصابات برصاص الاحتلال على حدود قطاع غزة

بينهم 5 أطفال .. عائلة سورية نجت من الزلزال في تركيا تلقى مصرعها في حريق

" كهرمان مرعش مجرد بروفة".. خبراء يتوقعون زلزالا مدمرا ويحددون المكان

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الأخبار الرئيسية

بومبيو: "إسرائيل" ليست دولة احتلال والرئيس عباس "إرهابي معروف"

image_2023-02-10_211734282.png.500x280_q85_box-85,0,752,333_crop_detail

بن غفير يهدد بإقالة شبتاي من منصبه

مسؤول بالموساد يضع خطة لمنع العمليات

photo_2023-02-17_18-00-56

معاريف: سموتريتش وغالانت على شفا انفجار وفي غزة "بعد الهدوء موجة تصعيد"

photo_2023-02-17_15-35-19

إطلاق بالونات حارقة من غزة صوب مستوطنات الغلاف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم