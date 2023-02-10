4 دول لاتينية تعرب عن قلقها إزاء "شرعنة" بؤر استيطانية بالضفة

عواصم/سما/

أعربت حكومات الأرجنتين والبرازيل وشيلي والمكسيك، عن قلقها العميق إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة بؤر استيطانية جديدة، وبناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية.

وقالت الحكومات الأربعة في بيان مشترك، إن هذه الإجراءات أحادية الجانب تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، لا سيما قرار رقم 2334 لعام 2016، كما أنّها تؤجج التوترات الحالية.

وأكدت معارضة أي عمل من شأنه إلحاق الضرر بقابلية حل الدولتين، يمكن إسرائيل وفلسطين أن تتقاسم حدودا آمنة ومعترف بها دوليا، مع احترام التطلعات المشروعة لكلا الشعبين في العيش بسلام.

ودعت حكومات الأرجنتين والبرازيل وشيلي والمكسيك، الإسرائيليين والفلسطينيين إلى الامتناع عن الأعمال والاستفزازات التي يمكن أن تؤدي إلى اندلاع تصعيد أكبر، وضرورة استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي للصراع.

ــــ