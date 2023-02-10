مصرع شاب بحادث سير ذاتي جنوب الخليل

الخليل/سما/

لقي شاب (20 عاما) مصرعه، اليوم الجمعة، جراء حادث سير ذاتي تعرض له في بلدة يطا جنوب الخليل .

وأوضح الناطق الإعلامي بإسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الشاب أصيب بجروح خطيرة في حادث إنقلاب مركبة غير قانونية كان يقودها في البلدة، ونقل للمستشفى لتلقي العلاج، حيث أعلن الأطباء عن وفاته متأثرا بإصابته.

وأكد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

وناشد ارزيقات المواطنين كافة بضرورة التخلص من المركبات غير القانونية، ومنع أبنائهم من قيادتها، لما تشكّله من خطورة على حياتهم وحياة الآخرين.