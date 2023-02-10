سفير فلسطيني يطالب أوروبا بمنع دخول المتطرف ايتمار بن غفير أراضيها

لشبونة/سما/

دعا سفير دولة فلسطين لدى البرتغال نبيل أبو زنيد، الدول الأوروبية إلى عدم السماح لوزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، بدخول أراضيها لأنه يمثل العنصرية والإرهاب.

وأشاد السفير أبو زنيد في كلمته خلال المؤتمر الوزاري الأوروبي- دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لقضايا الأمن المشتركة ومحاربة الإرهاب، الذي عقد في لشبونة، بالدور الهام الذي تقوم به المؤسسات الفلسطينية، ومشاركتها في المؤسسات الدولية والإقليمية وتحديدا الأوروبية.

وردا على كلمة مصورة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في المؤتمر ناشد فيها "بدعم إسرائيل في حقها بالعيش في سلام"، استهجن أبو زنيد جرأة بن غفير بالمطالبة بالسلام في حين أن حكومته تمثل العنصريّة والإرهاب، وتستولي على الأراضي الفلسطينيّة لبناء المستوطنات، في تحد واضح للمجتمع الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وأكد أبو زنيد أن السلام لن يتحقق إلا بالعدالة، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه، والعيش بحرية في دولته وعلى أرضه.

يشار إلى أن وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي انسحب من الجلسة عند بداية كلمة الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير.