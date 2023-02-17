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زاخاروفا: الأفضل منح نوبل لمن ينجح بإقامة دولة فلسطين لا لمن يفلح بإقناع بوتين

الجمعة 17 فبراير 2023 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
زاخاروفا: الأفضل منح نوبل لمن ينجح بإقامة دولة فلسطين لا لمن يفلح بإقناع بوتين



موسكو/سما/

ردا على نائبة وزير الخارجية الأمريكي، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنها تفضل منح نتنياهو جائزة نوبل لتسوية الصراع في الشرق الأوسط وإقامة دولة فلسطين.


جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على "تليغرام" ردا على وعد نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجائزة نوبل للسلام إذا ما أقنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحب القوات من أوكرانيا.

كتبت زاخاروفا مخاطبة نولاند: "فيكتوريا، الأفضل (منح جائزة نوبل) لتسوية الصراع في الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. أم أن ذلك غير واقعي بالمرة؟ ربما لهذا الربيع مثل هذا التأثير على ساكني البيت الأبيض؟

بالمناسبة، لم أكن أعرف أن نولاند هي من يتخذ قرارات لجنة نوبل".

#زاخاروفا

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