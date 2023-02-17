زيلينسكي: سنحصل على منظومة إسرائيلية لاعتراض الصواريخ والمسيرات قريبا

كييف/سما/

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر ميونيخ الأمني اليوم، الجمعة، إن حصول أوكرانيا على منظومة إسرائيلية لاعتراض الصواريخ "هي مسألة وقت وحسب"، وذلك من أجل استخدامها ضد روسيا. "لم نحصل على مقلاع داود من إسرائيل كي نستخدمها ضد جوليات".

يشار إلى أن "مقلاع داود" هو نظام اعتراض صواريخ متوسطة المدى وطائرات بدون طيار. وطلبت أوكرانيا الحصول على أنظمة اعتراض صواريخ عدة مرات منذ بدء الحرب مع روسيا، فيما رفض إسرائيل ذلك حتى الآن.

وهاجم زيلينسكي إيران خلال خطابه بسبب تقديمها مساعدات لروسيا، واعتبر أن إيران ستستخدم الخبرة من استخدام طائرات مسيرة في أوكرانيا كي تحسن أداءها وتستخدمها في الشرق الأوسط.

وتحدث وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم، في مؤتمر ميونيخ الأمني، وقال إن "إيران تجري محادثات مع 50 دولة حول بيع طائرات بدون طيار وصواريخ"، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.

وبحسب غالانت، فإن "النظام في طهران يزود طائرات بدون طيار مدى تحليقها ألف كيلومتر بواسطة دول في أوروبا الشرقية، مثل بيلاروس، وفعلت ذلك في الماضي في أميركا الجنوبية وباعت لفنزويلا".



واعتبر أن "هذا كله يحدث فيما لا يزال حظر الأسلحة على إيران ساريا، لكن الحظر سينتهي في نهاية العام. وعلى المجتمع الدولي أن يضع بديلا لحظر الأسلحة الدولي. وتحت الأرض وفوقها، إيران تسعى دون توقف إلى القضاء على دولة إسرائيل. ولا تهدد إيران إسرائيل فقط، وإنما أمن واستقرار أوروبا أيضا، والعالم عموما".

ودعا غالانت المجتمع الدولي إلى عمل مشترك من أجل وقف صفقات الأسلحة، وتنفيذ "عقاب مؤثر". واعتبر أنه "إذا كانت إيران تتصرف بهذا الشكل من دون وجود قدرات نووية بحوزتها، فتخيلوا وضعا تكون فيه ترسانة ذرية بحوزة نظام آيات الله القاتل. وهذا تهديد لا يحتمل على أمن العالم. وعلينا استخدام كافة الأدوات الممكنة، وأشدد على كافة الأدوات الممكنة، من أجل منع قدرة نووية عن إيران".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اتفق مع زيلينسكي خلال لقائهما في كييف، أمس، على تعاون بين إسرائيل وأوكرانيا والمبادرة إلى عقوبات جديدة ضد إيران في المنظمات الدولية.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، فإن زيلينسكي قال لكوهين إن ثمة أهمية لأن تتعاون إسرائيل وأوكرانيا في الموضوع الإيراني، وأنه "بإمكاننا مساعدتكم في هذا". وأشار زيلينسكي إلى أن لأوكرانيا خبرة كبيرة في اعتراض طائرات إيرانية بدون طيار.



وقال كوهين في ختام زيارته لأوكرانيا إنه "تحدثنا عن تعميق التعاون مع أوكرانيا ضد التهديد الإيراني في الحلبة الدولية". وكان الموضوع الإيراني في مقدمة جدول أعمال زيارة كوهين.



وتعتبر إسرائيل أن أوكرانيا باتت اليوم دولة مؤثرة في الحلبة الدولية، وتولي أهمية كبيرة لتجنيدها ضد إيران، بادعاء أن للدولتين يوجد "عدو مشترك"، وفق ما نُقل عن زيلينسكي. وزود كوهين زيلينسكي ووزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كولبا، "بأفكار حول كيفية مواجهة تهديد الطائرات الإيرانية بدون طيار" التي تستخدمها روسيا في الحرب مع أوكرانيا.



وطالب زيلينسكي وكولبا أن تزود إسرائيل وسائل عسكرية دفاعية لأوكرانيا، ولم يرفض كوهين ذلك لكنه قال لزيلينسكي إن "إسرائيل موجودة في وضع معقد وهي ليست البرتغال أو كندا. ولدينا حدود مشتركة مع روسيا (في سورية) ويوجد لدينا التهديد الإيراني" في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية ضد أهداف إيرانية في سورية.