مصابان أحدهما بحالة خطيرة بإطلاق نار في الداخل المحتل

الداخل المحتل/سما/

أصيب شخصان (42 و37 عاما) من بلدة بئر المكسور بجروح صفت بأنها خطيرة ومتوسطة في جريمة إطلاق نار قرب بلدة الكعبية، اليوم الجمعة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية، ثم جرى نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى "رامبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وجاء عن مستشفى "رامبام"، بأن حالة أحد المصابين (42 عاما) وصفت بالخطيرة وهو موصول بجهاز التنفس الاصطناعي، بينما المصاب الآخر (35 عاما) وصفت حالته بالمتوسطة وهو يعاني في القسم العلوي من جسده.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع 2023 الحالي، 16 قتيلا.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

وخلال عام 2022، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، 109 قتلى بينهم 12 امرأة، وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة.