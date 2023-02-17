غالانت: إيران أصبحت مصدرًا لتصدير الأسلحة الفتاكة إلى أوروبا

القدس المحتلة/سما/

قالت القناة 14 العبرية اليوم الجمعة إن وزير الجيش الإسرائيلي كشف خلال المؤتمر الأمني الذي عُقد ​​في ميونيخ ،عن الجهود التي تبذلها إيران لتصدير أسلحة فتاكة إلى دول العالم رغم الحظر المفروض عليها.

وأضافت القناة العبرية أن جالانت طالب المجتمع الدولي بالتوحد ضد جهود إيران والعمل على تنظيم آلية بديلة للحظر المفروض على صواريخ أرض - أرض والطائرات بدون طيار المتوقع أن تنتهي صلاحيتها نهاية هذا العام

وقال غالانت: "إيران تسعى جاهدة بلا هوادة من أجل تدمير إسرائيل بشكل مباشر وعبر وكلائها، إيران لا تهدد إسرائيل فقط بل تهدد أمن واستقرار أوروبا والعالم ككل. الآثار السلبية لإيران تنتشر عبر القارات والبلدان ".

وكشف وزير الجيش غالانت: "خلال العام الماضي ، أصبحت إيران مصدرا عالميا للأسلحة الفتاكة وتجري محادثات لبيعها مع ما لا يقل عن 50 دولة حول العالم. وتزود إيران طائرات بدون طيار بمدى 1000 كيلومترات ، إلى بلدان في أوروبا الشرقية ، مثل بيلاروسيا ، وفي الماضي فعلت ذلك أيضًا في أمريكا الجنوبية - فنزويلا ".

وختم: "على المجتمع الدولي أن يتكاتف ويتخذ خطوات عاجلة وسريعة لوقف صفقات السلاح التي تقودها إيران ، وإيجاد آلية ردع وعقاب فعالة. فهذا تهديد لا يطاق لأمن العالم يجب أن نستخدم جميع الوسائل الممكنة لمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية ".