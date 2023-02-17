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إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيت أمر

الجمعة 17 فبراير 2023 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيت أمر



الخليل/سما/

أصيب شاب بالرصاص الحي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الاعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال قمعت تظاهرة سلمية خرجت في البلدة إسنادا للأسرى، وللمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب المواطنين، حيث أصيب شاب برصاصة اخترقت فخذه الأيمن، ونقل إلى إحدى المستشفيات.

وأضاف أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل وأطلقوا الرصاص صوب المواطنين ومنازلهم، كما أغلقوا البوابة الحديدية عند مدخل البلدة.

#الخليل

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