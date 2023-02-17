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رئيس الوزراء يبحث مع وزير الخارجية السعودي سبل إحياء عملية السلام

الجمعة 17 فبراير 2023 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء يبحث مع وزير الخارجية السعودي سبل إحياء عملية السلام



ميونخ/سما/

 بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، سبل إحياء عملية السلام وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وقال اشتية خلال اللقاء الذي عقد على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي وسفير دولة فلسطين لدى ألمانيا ليث عرفة، إن "المملكة العربية السعودية لها دور مركزي في المنطقة، والعلاقة التي تربطنا بها استراتيجية، ونثمن ثبات الموقف السعودي المتعلق بالقضية الفلسطينية في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة".

ونقل اشتية تحيات الرئيس محمود عباس والحكومة وشعبنا الى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والحكومة والشعب السعودي، مشددا على العلاقة التاريخية الوطيدة والأخوية التي تربط البلدين.

وأطلع اشتية الوزير السعودي على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية في ظل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والانتهاكات المستمرة بحق أبناء شعبنا.

#محمد اشتية

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