الزهيري: فريق فلسطين الإغاثي حمل رسالة محبة وأخوّة إلى سوريا وتركيا

رام الله/سما/

أعلن مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي السفير عماد الزهيري، عودة فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة في سوريا إلى أرض الوطن، بعد مهمة إغاثية إنسانية استمرت 8 أيام، قدم خلالها خدمات إغاثية وإنسانية وطبية ونفسية ومساعدات في مخيمات اللجوء ومراكز الإيواء.

وقال الزهيري في حديث لصوت فلسطين، اليوم الجمعة، "إن الفريق ومنذ اللحظة الأولى عمل بتعليمات من السيد الرئيس محمود عباس، حيث مثّل الفريق دولة فلسطين وشعبها أفضل تمثيل، وكان أعضاء الفريق كل في موقعه خير سفراء لدولة فلسطين إلى سوريا وتركيا".

وأضاف الزهيري: "أن أداء الفريق الفلسطيني لاقى ترحيبا شعبيا ورسميا كبيرا في كافة محافظات الشقيقة سوريا، حيث أتم الفريق على مدار الساعة مهامه الإغاثية والطبية والإنسانية والأخلاقية والدينية، وكان وفيا لهذه المسؤولية على أكمل وجه، منذ اللحظة الأولى لتعليمات السيد الرئيس محمود عباس".

وفيما يتعلق بالفريق الفلسطيني في تركيا، أكد الزهيري أن الفريق ما زال يواصل عمله على أكمل وجه بمناطق تُعد الأكثر تضررا جراء الزلازل، وقد قدم الفريق عديد التدخلات الإنقاذية والطبية والإنسانية.

وأضاف أن "الفريق الفلسطيني والذي انقسم بمهامه لتشمل 43 من أعضاء الفريق في سوريا و30 في تركيا، حمل رسالة أخوّة ومحبة وسلام من فلسطين إلى كلا البلدين".

يذكر أن فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة، الذي أشرفت عليه الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا"، يتكون من الدفاع المدني الفلسطيني، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ووزارة الصحة، وهيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، برئاسة مساعد وزير الخارجية والمغتربين للتعاون الدولي، مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، السفير عماد الزهيري.