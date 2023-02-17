إطلاق بالونات حارقة من غزة صوب مستوطنات الغلاف

غزة/سما/

أطلق شبان فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة بالونات حارقة، باتجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، وفق ما أوردت وسائل اعلام إسرائيلية مساء اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر عبرية بأن الشبان أطلقوا دفعات متتالية من البالونات الحارقة والمتفجرة نحو مستوطنات غلاف غزة".

وذكر موقع حدشوت العبري أن بالونات أطلقت من غزة سقطت قبل قليل في إحدى مستوطنات الغلاف،وفرق المتفجرات في الطريق للمكان لفحص ما إذا كانت مفخخة.

وفي سياق متصل قال مراسل قناة كان الإسرائيلية، اليؤور ليفي: "بعد موجة جديدة من العمليات بدأت الشهر الماضي، وبعد عودة الإطلاق الممنهج للصواريخ؛ عاد الآن شيء آخر لم نشهده منذ فترة طويلة، وهو مواجهات على السياج الحدودي مع قطاع غزة وإطلاق بالونات.... ماذا بعد؟".

وبدوره قال إيتاي بلومنتال مراسل قناة كان: "تظاهر مئات الفلسطينيين اليوم في عدة نقاط قرب السياج الحدودي شمال قطاع غزة، و في إحدى النقاط، تم إحراق إطارات، وفي أخرى تسلل فلسطينيون لمنطقة العائق الأمني وأشعلوا النار في إطار وفروا من المكان.

وأضاف: "كما اقترب فلسطينيون من السياج، وأطلق الجيش عليهم النار بهدف إبعادهم، خلافا لبعض الأنباء، لا معلومات لدى الجيش عن سقوط بالونات مفخخة.