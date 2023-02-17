إصابات برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة

غزة/سما/

أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال تظاهرة تنديدا بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن عدد من الشبان تقدموا تجاه الخط الزائل شرق البريج وقاموا بإشعال إطارات مطاطية في المكان وجيش الاحتلال يقوم بإطلاق النار تجاههم.

وقالت المصادر ان جنود الاحتلال المتمركزين داخل آلياتهم العسكرية، أطلقوا الأعيرة المعدنية وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، قرب السلك الفاصل شرق المخيم، ما أدى لإصابة شاب برصاصة معدنية في قدمه.

وفي السياق، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز صوب المواطنين شرق مدينة غزة، وتحديدا في منطقة ملكَة، ما أدى لإصابة شاب بالاختناق.

يتبع..