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جماهير غفيرة تُشيّع جثامين ضحايا "حادث الإسماعيلية" في خانيونس

الجمعة 17 فبراير 2023 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير غفيرة تُشيّع جثامين ضحايا "حادث الإسماعيلية" في خانيونس



خانيونس/سما/

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، الجمعة، جثامين 5 من ضحايا حادث السير المروع الذي وقع في مدينة الإسماعيلية المصرية فجر أمس.

وفور وصول جثامين المواطنين الخمسة، عبر معبر رفح البري، تم نقلهم لمنازل عوائلهم لإلقاء نظرة الوداع عليهم قبل أن يتم تشييعهم ودفنهم.

وكان الحادث وقع بين مركبة أجرة وأخرى ربع نقل، لدى عودة الفلسطينيين إلى القطاع، ما تسبب بوفاة 5 منهم، وسادس مصري.

وأسماء المتوفين هم: محمد السيد منصور الجدبة، أحمد محمد رشاد النجار، إسماعيل عمر إسماعيل شاهين، جهاد أحمد عبد الكريم أبو دقة، منى فريد محمد جامع.

#خانيونس

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