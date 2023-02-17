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انتخابات غرفة تجارة وصناعة نابلس تنطلق غدا

الجمعة 17 فبراير 2023 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتخابات غرفة تجارة وصناعة نابلس تنطلق غدا



نابلس/سما/

 أعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، عن انطلاق عملية الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس يوم غد السبت، في مدرسة الكندي.

وقالت اللجنة، في بيان، اليوم الجمعة، إن صناديق الاقتراع تفتتح أمام 3074 ناخبا في تمام الساعة الثامنة صباحا، وتغلق عند الساعة 6.30 مساء بعد تمديدها احتراما للشعائر الدينية لكافة فئات شعبنا، خاصة إخواننا في الطائفة السامرية، وحرصا على إشراكهم في العملية الانتخابية.

وبينت اللجنة أنه يتنافس في هذه الانتخابات 20 مرشحا، لاختيار 13 عضوا لمجلس إدارة الغرف التجارية التي تأسست عام 1943، لرعاية المصالح التجارية والصناعية لأعضائها والمحافظة عليها، بما يعزز من فرص تحسين الاقتصاد الفلسطيني.

ويستكمل برنامج انتخابات الغرف التجارية الصناعية التي أجريت لأول مرة بشكل موحد في جميع محافظات الوطن، بإجراء انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس.

يشار إلى أن الانتخابات أجريت في غرف محافظات: أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس، وسلفيت، وغزة، وطولكرم، وجنوب الخليل، والخليل، وشمال الخليل، وبالتزكية في غرف محافظات: القدس، ودير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة، من أصل 18 غرفة.

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#نابلس

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