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عشرات الإصابات بقمع الاحتلال مسيرات ضد الاستيطان في الضفة

الجمعة 17 فبراير 2023 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الإصابات بقمع الاحتلال مسيرات ضد الاستيطان في الضفة



رام الله/سما/

أصيب العشرات من المواطنين، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين المشاركين في تلك المسيرات المنددة بالاستيطان والتهويد المتواصل في أراضيهم.

واندلعت المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس وبيت دجن شرقًا، ومنطقة الزاوية في الخليل، وبلدة كفر قدوم في قلقيلية.

في قلقيلية ، أصيب شابان ومتضامن أجنبي، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان.

في بيت لحم، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، واعتقل طفل، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعالية مناهضة للاستيطان في بلدة تقوع.

واعتقلت قوات الاحتلال الطفل عبد حسين حميد (14 عاما) واحتجزت مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، خلال قمعها الفعالية.

وفي نابلس، أصيب عدد من المواطنين، بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان..

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر والإغاثة الطبية، بأن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال صوب المشاركين في المسيرة، فيما أصيب شاب بقنبلة غاز في يده، وقد تم تقديم العلاج لهم ميدانيا.

وأصيب شاب، جراء اعتداء مستوطنين عليه قرب قرية بورين، جنوب نابلس.

#اصابات #الاحتلال

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