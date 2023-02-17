القدس المحتلة/سما/

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، يوديعوت أحرونوت، وهآرتس)، الصادرة اليوم الجمعة.

"معاريف":

- صفقة نتنياهو في المحكمة.. مقربون من نتنياهو يجرون مفاوضات سرية للتوصل لصفقة بين نتنياهو والنيابة العامة لإنهاء محكمته

- مفاوضات للتوصل إلى حل وسط حول الإصلاح في الجهاز القضائي

- غدا السبت مظاهرة في القدس لنشطاء اليمين الذين يطالبون بالتوصل إلى حل بين الائتلاف والمعارضة لإنهاء أزمة القضاء

- مئات من شخصيات أمنية سابقة في رسالة إلى هرتسوغ: لا توقع على الإصلاحات القضائية

- المستشارة القانونية للحكومة تمنع نتنياهو من التدخل في إضعاف الجهاز القضائي لأنه متهم بالفساد

- نصر الله: كبار المسؤولين في إسرائيل يخشون من الانفجار

- نشطاء من اليمين الاستيطاني يعتدون على جنود

- حدث تاريخي: شركات الطيران الإسرائيلية ستطير إلى تركيا

- المفتش العام للشرطة لجنود "حرس الحدود" بعد انتقادهم من قبل بن غفير: أدعمكم بكل قوة

- زيلنسكي لوزير خارجية إسرائيل: إيران عدو مشترك لنا ولكم

"يديعوت أحرونوت"

- يوم الإثنين إقرار القوانين في الكنيست

- التصويت على السيطرة على الجهاز القضائي

- الإثنين يوم الاحتجاج الوطني وتوقع عشرات آلاف المتظاهرين أمام الكنيست

- سرقة دبابة قديمة من الجولان المحتل لإيصالها إلى تل أبيب احتجاجا على إضعاف الجهاز القضائي والشرطة تعيدها

- عضو الكنيست دافيد بيتان من الليكود: نتنياهو لا يسيطر على ما يحدث

- غضب في الليكود على تصريح بيتان والمطالبة بتنحيته من رئاسة لجنة بالكنيست

- تصرفات بن غفير ستؤدي إلى الفوضى بالبلاد

- كبار المسؤولين في مصلحة السجون يحذرون من تصرفات بن غفير ويتخوفون على حياة السجانين

- مديرة مصلحة السجون اجتمعت مع بن غفير وأكدت له أن الإجراءات غير مقبولة على الأسرى

"هآرتس":

- المحلل العسكري عموس هرئيل يكتب: من ناحية الأجهزة الأمنية السؤال ستهب المواجهة في القدس والضفة لكن متى؟

- للمرة السابعة المظاهرات ضد الانقلاب على الجهاز القضائي ستشمل كافة أنحاء البلاد

- الولايات المتحدة تعارض توسيع الاستيطان لكن الاقتراح في مجلس الأمن ضد إسرائيل "غير مفيد"

- يوسي فرتر يكتب: الشوارع تشتعل والعمليات تزداد والاقتصاد يختنق ولنتنياهو ليس هناك مكانا يذهب إليه

- قائد الجبهة الداخلية يصدر أمرا يمنع بموجبه شابا من أم الفحم من الخروج من بيته من الساعة التاسعة ليلا حتى السادسة صباحا وعليه المثول في مركز الشرطة ساعتين ونصف ثلاثة أيام بالأسبوع

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