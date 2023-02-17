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الاحتلال يهاجم الصيادين ورعاة الأغنام في قطاع غزة

الجمعة 17 فبراير 2023 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهاجم الصيادين ورعاة الأغنام في قطاع غزة



غزة/سما/

هاجمت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، بنيران أسلحتها الرشاشة والغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، مراكب الصيادين العاملة في بحر شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الزوارق الحربية أطلقوا نيران أسلحتهم الرشاشة وقنابل الغاز تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقتي الواحة والسودانية وبلدة بيت لاهيا شمالا، دون التبليغ عن إصابات.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال المتمركزين شرق مخيمي المغازي والبريج وسط القطاع أطلقوا النار والغاز تجاه رعاة الأغنام وأجبروهم على مغادرة منطقة الرعي.

يذكر أن بحرية الاحتلال تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، وكذلك المزارعين ورعاة الأغنام شمال وشرق القطاع، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم.

#غزة

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