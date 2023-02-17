رام الله/سما/

تصدرت خطوات "العصيان" التي أعلنها الأسرى في مواجهة الإجراءات القمعية لسلطات الاحتلال، واستمرار اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين وممتلكاتهم، وتكثيف الأنشطة الاستيطانية، والحراك الدبلوماسي في أروقة الأمم المتحدة لاستصدار قرار من مجلس الأمن بوقفها، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الجمعة.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

الحياة الجديدة:

- الرئيس يهاتف والد الشهيد مثقال ريان معزيا

- اقتحام قسم (1) في "جلبوع" والاعتداء على أسرى ووقفتان اسناديتان في الخليل وغزة

- الأسرى يعتصمون في ساحات السجون اليوم والاحتلال يشن هجمة شرسة على المعتقلين المقدسيين وعوائلهم

- حملة اعتقالات واسعة في الضفة وهدم بركس وحظيرة وإخطار بهدم 6 بنايات في العيسوية

- الاحتلال يستهدف مدارس برقة بالغاز ويفجر منزل الشهيد محمد الجعبري في الخليل

- مجلس الأمن يصوت الإثنين على مشروع قرار يطالب إسرائيل بالوقف الفوري للاستيطان

- اشتية: نواجه تهديدا وجوديا من الحكومة الإسرائيلية

- واشنطن: نشطاء يواصلون حملتهم الدولية للإفراج عن الأسير أحمد مناصرة

- الشيخ يبحث مع القنصل البريطاني آخر المستجدات السياسية

- مصرع خمسة مواطنين من غزة بحادث سير في مصر

- قادة أجهزة أمن الأمن لنتنياهو: أوقف خطة "بن غفير" في القدس

الأيام:

- اقتحامات في طولكرم وبرقة وبيت ريما والولجة

- هدم منزل الشهيد الجعبري في الخليل وإخطار بهدم ست بنايات في العيسوية

- في ضوء تصاعد الاعتداءات... الأسرى يقررون الاعتصام اليوم في ساحات السجون

- الاحتلال يطلق حملة مصادرة أموال من أسرى القدس والداخل

- "السلام الآن": تشريع 10 بؤر استيطانية يعني 335 وحدة استيطانية فوق نحو 1100 دونم

- إسرائيل تضغط لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن يندد بالاستيطان ... مشروع القرار يدعو للوقف "الفوري" لأنشطة الاستيطان

- البيت الأبيض "مستاء بشدة" من خطط إسرائيل الاستيطانية

- شاب من عقبة جبر لا يزال حيا بعد إعلان استشهاده قبل 10 أيام

- وفاة خمسة فلسطينيين بحادث سير في مصر خلال العودة إلى القطاع

- بعد وقفها 15 عاما: إسرائيل تستأنف رحلات الطيران المباشر إلى تركيا

- إصابة مواطنين بجراح بإطلاق نار في رام الله

- جنين: هروب خمسة سجناء متهمين بجرائم قتل وسرقة

القدس:

- الأسرى يواصلون "العصيان" الجماعي وإدارة السجون ترد بعقوبات جديدة

- الرئيس يعزي والد الشهيد مثقال ريان

- اقتحام منازل أسرى مقدسيين ومصادرة أموال وسيارات وإغلاق حسابات بنكية

- تفجير منزل عائلة الشهيد الجعبري في الخليل وهدم منازل ومنشآت وإخطارات تستهدف 6 بنايات في العيسوية

- واشنطن تجدد التأكيد على معارضتها لخطط إسرائيل للتوسع الاستيطاني

- حملة إسرائيلية لإسقاط مشروع قرار يندد بالبناء الاستيطاني في مجلس الأمن

- مصدر رسمي: ثائر عويضات ما زال حيا ويعالج في القدس

- نتنياهو قلق من حدة موجة الاحتجاجات