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الاحتلال يشن حملة اعتقالات في القدس والضفة

الجمعة 17 فبراير 2023 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في القدس والضفة



محافظات/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حملة حملة اعتقالات في القدس والضفة .

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الشاب معتصم مسودة في حي وادي حلوة، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، واعتقلته بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، كما اعتقلت الشاب محمد الرفاعي بعد مداهمة منزله في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة شبان من مخيم جنين على حاجز عسكري، واقتحمت بلدة صانور جنوب جنين فجر اليوم الجمعة.

وذكرت مصادر أمنية قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: قصي محمد طوالبة، وخليل جمال طوالبة ومهدي عدنان طوالبة، أثناء مرورهم على حاجز عسكري حوارة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صانور جنوب جنين وداهمت عدة أحياء وكثفت من تواجدها العسكري في محيط قرية الجلمةشمالا.

وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت كلا من كريم عبد الرحمن عبد المجيد عرار (21 عاما) ومعتصم جمال محمود علقم (24 عاما) من منطقتي "الظهر" و"شعب السير"، واقتادتهما إلى  مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت أمر، بعد أن فتشت عددا من المنازل وأخرجت ساكنيها إلى العراء.

#الاحتلال #اعتقالات

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