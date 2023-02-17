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بينهم 5 أطفال .. عائلة سورية نجت من الزلزال في تركيا تلقى مصرعها في حريق

الجمعة 17 فبراير 2023 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينهم 5 أطفال .. عائلة سورية نجت من الزلزال في تركيا تلقى مصرعها في حريق



وكالات

لقي أفراد عائلة سورية مؤلفة من سبعة أشخاص، بينهم خمسة أطفال، مصارعهم، اليوم الجمعة، في حريق اندلع في منزل لجأوا إليه بوسط تركيا، بعدما نجوا من الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد، بحسب وسائل إعلام تركية.

وأكدت وكالة أنباء "دي اتش آي" أن العائلة فرت من منطقة نورداي المتضررة إلى حد كبير في محافظة غازي عنتاب، لتقيم مع أقاربها في ضواحي قونية.

واندلع الحريق نحو الساعة 3:00 بسبب موقد لتدفئة المنزل الصغير، حيث تنام الأسرة.

وأظهرت لقطات نشرتها وكالة الأنباء، المنزل الذي أتت عليه النيران إلى حد كبير، وسط منطقة مغطاة بالثلوج.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول"، أن الأشخاص السبعة الذين لقوا حتفهم هم زوجان وأطفالهما الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و4 سنوات.

وأصيب خمسة أشخاص آخرين من العائلة نفسها في الحريق.

وتستقبل تركيا 3,7 مليون لاجئ سوري فروا من الحرب التي عصفت ببلدهم منذ 2011، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بقوة 7,8 درجات في السادس من شباط/فبراير الحالي 41 ألف قتيل، بحسب آخر حصيلة رسمية.

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