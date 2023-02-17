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إنقاذ فتى وشابّين في تركيا بعد 11 يومًا من الزلزال

الجمعة 17 فبراير 2023 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنقاذ فتى وشابّين في تركيا بعد 11 يومًا من الزلزال



وكالات

أنقذت فرق الإغاثة التركية فتى يبلغ من العمر 14 عامًا، وشابّين على قيد الحياة، بعد نحو 11 يومًا من الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا، بقوة 7,8 درجات، حسبما أعلن وزير الصحة التركي، اليوم الجمعة، فيما تتلاشى جهود الإنقاذ.

وأُنقذ عثمان حلبية (14 عامًا) بعد 260 ساعة من الزلزال، وفق ما قال وزير الصحة، فخر الدين قوجة، عبر "تويتر".

ونشر قوجو صورة مراهق عيناه مفتوحتان وممددا على نقالة، مشيرًا إلى أن عُثمان نُقل إلى مستشفى في أنطاكيا بمحافظة هاتاي المدمّرة جرّاء الزلزال.

وأفادت وكالة "الأناضول" للأنباء بأن عناصر الإنقاذ عثروا على عثمان، بعد سماع أصوات تحت الأنقاض.

وبعد ساعة، أنقذ مسعفون في موقع آخر، شابين يبلغان من العمر 26 و33 عامًا في أنطاكيا، بحسب قوجة الذي نشر أيضًا صور للشابين خلال تلقيهما علاجًا من عاملين صحيين.

وقالت وكالة أنباء "ديميرورين" إن الشابين هما محمد علي صقر أوغلو (26 عامًا) ومصطفى أفجي (33 عامًا)، لافتة إلى أنهما انتُشلا من أنقاض المبنى نفسه.

وظهر أفجي في فيديو نشره قوجة، قال فيه لأحد أقاربه خلال اتصال هاتفي: "أنا بخير، ليست هناك أي مشاكل".

وأجهش قريبه بالبكاء عبر الهاتف، ثمّ سأله أفجي "كيف حال والدتي والآخرين؟"، فصرخ الرجل الآخر "جميعهم بخير وينتظرونك". حينها، ارتسمت ابتسامة على وجه أفجي.

وخلّف الزلزال أكثر من 41 ألف قتيل في تركيا وسورية، وعشرات آلاف الجرحى، وشرّد ملايين وسط برد قارس.

وضرب الزلزال 11 محافظة في تركيا. وقال مسؤولون أتراك إن جهود الإنقاذ في ثلاث محافظات هي أضنة وكيليس وشانلي أورفا قد استكملت.

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