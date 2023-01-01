وزير الزراعة الليتواني يزور السعودية 19 فبراير الجاري لبحث التعاون المشترك

الرياض / وكالات /

أعلن معالي كوستوتيس نافيكاس، وزير الزراعة في جمهورية ليتوانيا، عن زيارته للمملكة العربية السعودية وذلك في الفترة ما بين 19 و20 من فبراير الجاري على رأس وفد يضم رؤساء أهم الشركات الليتوانية في مجال الصناعات الغذائية،

وتأتي هذه الزيارة كجزءٍ من سعي ليتوانيا نحو تعزيز سبل التعاون ما بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي لا سيما في مجال الزراعة والصناعات الغذائية، حيث أكدمعالي كوستوتيس نافيكاس بأنه سيعمل على تعريف الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية على أهم الشركات الليتوانية في هذا المجال.

وأضاف: "تلعب المملكة العربية السعودية دورا أساسيًا هامًا في التجارة العالمية. الأمر الذي يعني أن تعزيز سبل التعاون مع المملكة سيساهم في تمكين الشركات الليتوانية من التوسع في السوق العالمية. حيث ستكون هناك مناقشات حول فرص التنمية المحتملة في مجال صناعةالمأكولات والمشروبات. كما قد تفضي هذه المناقشات والتوقعات المستقبلية وقصص النجاح الرائعة إلى نتائج إيجابية عديدة".

وتابع حديثه بالقول: "سيشكل هذا الحدث الفرصةالأفضل لتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات التي تساهم في تعزيز التقنيات المبتكرة. ويهدف البرنامج كذلكإلى مناقشة سبل التعاون التجارية الزراعية الثنائية والمبادرات الساعية إلى تنمية الاستيراد والتصدير بين المملكة العربية السعودية وليتوانيا، والتي من شأنها تعزيزبرنامج الابتكارات. كما سيتم التطرق إلى الحديث عن سبلالتعاون ما بين الجامعات الزراعية أو معاهد البحوث في القطاعات ذات الاهتمام المشترك وعن تصاريح التصدير التي تشمل البيض والدواجن".

ويضم الوفد الليتواني معالي كوستوتيس نافيكاس، وزير الزراعة في ليتوانيا؛ والدكتور أنتاناس فينكوس، رئيس وحدة الشؤون الدولية والترويج للصادرات، لدى وزارة الزراعة في ليتوانيا؛ والسيد ديفيداس كليوتشينسكاس،نائب مدير الخدمات الحكومية للأغذية والطب البيطري في جمهورية ليتوانيا؛ وسعادة السيد راموناس دافيدونيس، سفير جمهورية ليتوانيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ والسيدة شروني سابليفيتشيني، الملحق الزراعي والتجاري لجمهورية ليتوانيا.

وذكر أنه سيزور اتحاد الغرف السعودية الذي يترأسه معالي السيد عجلان بن عبد العزيز العجلان في الفعالية الافتتاحية. وبأنه يخطط أيضًا لزيارة معالي السيد عبد الرحمن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، في اليوم ذاته.

وأضاف بأنه في 19 و20 من الشهر الجاري، سيعمل على ترتيب لقاءٍ بالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، معالي الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، ومعالي المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار.

وتحدث وزير الرزاعة الليتواني عن منتجات بلاده التي يمكن تصديرها لاسواق المملكة وبقية الدول الخليجية: " على سبيل المثال، يعد بيوسيد منتجٌ صحيٌ فعال، أما غرين مور فهي أحد أبرز الشركات المعاصرة المنتجة للشوفان والغرانولا في أوروبا الشمالية، وتشوكو غروب، أحد الصنّاع المبتكرين لمنتجات الشوكولاتة عالية الجودة، وMarijampolės Pieno Konservai،

واضاف " كما ان شركة ( يو إيه بي )، التي تعد إحدىأضخم الشركات المعالجة للحليب في ليتوانيا والتي تعمل وفق أحدث التقنيات المتطورة، فضلًا عن NaujasisNevėžis ، وهو منتج رائد في مجال حبوب الإفطار وألواح الشوفان والعصيدة والوجبات الخفيفة في دول البلطيق؛ وسوبر جاردن، وهي علامة تجارية فريدة في مجال الأطعمة المجففة بالتجميد،

واشار إلى مصنع Svencionys Herbal، المختصبتصنيع منتجات النباتات الورقية عالية الجودة، وشركة زينو المشهورة بتقديم الطعام الخام المجفف بالتجميد للحيوانات الأليفة الصغيرة، موفرةً مصدرا غذائيًا وصحيًا طويل الأمد، و شركة مانغوس لوجيستكس، الموثوقة في مجال الشحن والحلول الرقمية".