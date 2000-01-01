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قائد سلاح المدفعية المغربي يزور تل أبيب

الجمعة 17 فبراير 2023 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قائد سلاح المدفعية المغربي يزور تل أبيب



القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن "القائد الأعلى لسلاح المدفعية المغربي محمد بنوالي يجري زيارة إلى إسرائيل".

وذكر الجيش أن "المسؤول العسكري المغربي يزور إسرائيل لأول مرة".

وأوضح أن زيارة القائد الأعلى لسلاح المدفعية المغربي "تأتي في إطار تثمين التعاون والعلاقة بين سلاحي المدفعية الإسرائيلي والمغربي" دون أن تحدد مدتها.

وزاد: "جالت بعثة مغربية على عدة مواقع عسكرية للتعرف عن كثب على التحديات الميدانية العسكرية لسلاح المدفعية الإسرائيلي".

وبثّ الجيش الإسرائيلي على منصاته في شبكات التواصل الاجتماعي، صورا للمسؤول العسكري المغربي في زيارة لمواقع عسكرية إسرائيلية برفقة نظرائه من المسؤولين، دون الإشارة إلى موعد بدء الزيارة أو مدتها.

وفي 12 سبتمبر/ أيلول 2022، دشنت الرباط مرحلة جديدة نحو تعزيز التعاون العسكري مع تل أبيب، عبر زيارة وصفت بـ"غير المسبوقة" للمفتش العام للقوات المسلحة المغربية بلخير الفاروق إلى إسرائيل، شارك خلالها في مؤتمر دولي حول الابتكار في المجال العسكري.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000.

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