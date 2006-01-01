الأطباء العرب "مكتب فلسطين" : حملة تبرعات لاغاثة منكوبي الزلزال

غزة/سما/

تحت شعار "يداً بيد " تعلن لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب - مكتب فلسطين

عن حملة جمع التبرعات لإغاثة الشعبين السوري والتركي الشقيقين المنكوبين جراء الزلزال المدمر الاخير.

وقالت اللجنة في بيان لها انه ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 41,000 وأكثر من 80,000جريح ومع استمرار عمليات البحث والإنقاذ وتضاؤل الآمال بالوصول إلى ناجين تحت الأنقاض قررت لجنة الإغاثة والطوارئ في اتحاد الأطباء العرب - مكتب فلسطين إطلاق الحملة لدعم ومساندة متضرري الزلزال وذلك بتقديم الطرود الغذائية والمعونات الشتوية اللازمة وتوفير المستلزمات الأساسية للوقوف بجانب الأسر المنكوبة في المناطق المتضررة من الزلزال.

واعربت لجنة الإغاثة والطوارئ - مكتب فلسطين عن خالص تعاطفها مع الشعبين السوري والتركي الشقيقين وتتقدم بتعازيهالأسر الضحايا والمفقودين كما وتتضامن مع الجرحى والمنكوبينالمتضررين من الزلزال.

وتعتبر لجنة الإغاثة والطوارئ في اتحاد الأطباء العرب – مكتب فلسطين مؤسسة دولية خيرية مرخصة من قبل وزارة الداخلية وقدتأسست بتاريخ 2006 م وتعمل في المشاريع الاغاثية الطارئة في جميع الأوقات وكافة الأزمات.

للاستفسار والتبرع يرجى التوجه لمكتب اللجنة (غزة – دوار أنصار – بالقرب من منزل أبو عمار – نهاية شارع برج هنادي) في أوقات الدوام من الأحد الى الخميس من الساعة 8 ص - 3 م

او الارسال او الاتصال على جوال مندوب الحملة (واتساب) (00970599169169).