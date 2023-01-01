الولايات المتحدة : إدانة إسرائيل بالأمم المتحدة لن يساعد في حل الدولتين

القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة 13 العبرية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية أعربت عن معارضتها لقرار مقترح لمجلس الأمن الدولي يطالب إسرائيل بإنهاء المستوطنات في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "فيدانت باتيل"، إن تقديم هذا القرار لم يكن مفيدًا في دعم الشروط اللازمة للمضي قدمًا في مفاوضات حل الدولتين.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" قد اتخذ يوم الأحد الماضي قرارًا بشرعنة 9 بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية، في أعقاب سلسلة من العمليات الفلسطينية الأخيرة في القدس.