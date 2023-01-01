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بلدية الاحتلال تفتتح "حديقة توراتية" على أراضي كرم المفتي بالقدس

الخميس 16 فبراير 2023 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية الاحتلال تفتتح "حديقة توراتية" على أراضي كرم المفتي بالقدس



القدس المحتلة/ سما/

افتتحت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، "حديقة توراتية" على أرض "كرم المفتي" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، لصالح بؤرة استيطانية قريبة.

وأقيمت "الحديقة"، التي تعتبرها البلدية "أكبر منتزه في شرق القدس"، على مساحة 30 دونما.

وتأتي هذه "الحديقة" ضمن  مخططات لتهويد المدينة المقدسة تشمل  "وادي السيليكون" وبناء "مؤسسات  تعليمية  وخدماتية"  شرق القدس المحتلة.

واستولت سلطات الاحتلال على أراضي "كرم المفتي" عام 1967، البالغة مساحتها 3.345 دونما في تلك الفترة، وأصبحت حاليا 32 دونما، أقامت عليها "الحديقة".

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