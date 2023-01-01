  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نادي الأسير يوضح تفاصيل الاقتحام والاعتداء على أسرى قسم (1) في "جلبوع"

الخميس 16 فبراير 2023 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير يوضح تفاصيل الاقتحام والاعتداء على أسرى قسم (1) في "جلبوع"



رام الله/ سما/

أوضح نادي الأسير، اليوم الخميس، تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له الأسرى في قسم (1) بسجن "جلبوع"، حيث أقدمت قوات القمع "المتسادا" ليلًا، على اقتحام القسم الذي يقبع فيه أسرى من حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي.

وأضاف نادي الأسير، في بيان صحفي، أنّ قوات القمع أخرجت الأسرى بعد تقييد أيديهم للخلف إلى ساحة القسم، وأبقتهم فيها حتى ساعات الفجر، واعتدت على مجموعة منهم، وتعمدت شتمهم، واستفزازهم.

ولفت إلى أن إدارة "جلبوع" هددت الأسرى منذ يوم أمس، إثر إعلانهم الالتزام بخطوات العصيان المقرة وطنيا، وسحبت البلاطات وأدوات أساسية منهم، كما طالت التهديدات كافة الأسرى في السّجون، بعقوبات متفاوتة.

وأكد أن حوارا يجري بمشاركة كافة الفصائل في السجون، على ضوء هذا التصعيد الخطير، الذي يأتي في ظل هجمة كبيرة تشنها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، وإعلانها عن نيتها تطبيق الإجراءات التنكيلية التي جاءت بتوصية وقرار من وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

الأكثر قراءة اليوم

رئيس الشاباك يحذر بن غفير: "خطواتك ستشعل المنطقة"

نتنياهو يتعهد لسموتريتش بنقل صلاحياته.. بن غفير: هذه الحكومة لن تستمر

أزمة متصاعدة بين نتنياهو وليفين.. والأخير يهدد" بالاستقالة وحل الحكومة"

ماذا تعرف عن زعيم تنظيم القاعدة الجديد؟ .. غامض ودموي لا يرحم وقدرة فائقة على التخطيط

موقع عبري: واشنطن ستتخذ خطوات أخرى للرد على المشاريع الاستيطانية لحكومة نتنياهو

اندثار مدينة الاسكندرية..تقرير دولي يحذر من اختفاء دول وأنهار

أعلن عن استشهاده في مجزرة أريحا.. الشاب ثائر عوضات لا زال على قيد الحياة

الأخبار الرئيسية

يديعوت : "معركة كبرى" ضد قطاع غزة طور التجهيز لاستعادة الردع..

مشروع قرار اماراتي فلسطيني يندد بالبناء الاستيطاني يقدم لمجلس الأمن الاثنين القادم

1

شاهد : الشرطة تنشر صور وأسماء الهاربين من سجن جنين وتناشد بمساعدتها في العثور عليهم

موقع عبري: "المنطقة تستعد لانفجار" وخطة الجنرال الأمريكي "مايك فنزل" تبرز من جديد ..

cHhsc

شاهد..وفاة 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في حادث سير مروع بمصر خلال عودتهم لقطاع غزة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم