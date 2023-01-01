وزير الخارجية السعودي يزور دمشق خلال الأيام المقبلة

وكالات / سما/

كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" أنّ وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود يعتزم زيارة العاصمة السورية دمشق خلال الأيام المقبلة.

وقال إن "هناك ترتيبات تجري حالياً لزيارة الأمير فيصل بن فرحان خلال أيام".

يأتي ذلك في وقتٍ تشارك فيه السعودية بعمليات الإغاثة في إثر الزلزال الكارثي الذي ضرب سوريا، متسبباً في أضرار مادية وبشرية كبيرة في عدة محافظات.

واليوم، وصلت طائرة سعودية تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال إلى حلب، وتحمل الطائرة 34 طناً من المواد الغذائية والطبية، وهي الطائرة السعودية الثالثة التي تصل إلى مطار حلب.

وقال مدير الطيران المدني في سوريا باسم منصور، يوم أمس، إنّ العدد الإجمالي للطائرات التي وصلت إلى مطارات سوريا حتى الساعة 10 من صباح يوم الأربعاء بلغ 112 طائرة.

وتوزعت طائرات المساعدات كالتالي: 34 من الإمارات، 11 من العراق، 10 من ليبيا،7 لكل من الجزائر وإيران، 5 لسلطنة عمان، 4 لكازاخستان، 3 لكل من مصر وبيلاروسيا والصين وروسيا والأردن وتونس وأرمينيا، 2 من السعودية والهند وباكستان ومنظمة الصحة العالمية، وطائرة واحدة لكل من بنغلادش والسودان والشيشان وفنزويلا.