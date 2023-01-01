"جايكا" تستثمر 30 مليون دولار أمريكي في الشريحة الأولى الإضافية من رأس مال بنك فلسطين

رام الله/ سما/

أعلنت مجموعة بنك فلسطين، اليوم، عن توقيع اتفاقية مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا JICA) لاستثمار مبلغ 30 مليون دولار أمريكي، في الشريحة الاولى الإضافية من قاعدة رأس مال بنك فلسطين، حيث يُعدُ هذا الاستثمار الأول من نوعه الذي تنفذه "جايكا" على مستوى فلسطين والعالم، وذلك بعد الحصول على موافقة سلطة النقد الفلسطينية.

وجرى توقيع الاتفاقية في مبنى المركز الرئيسي للإدارة العامة لبنك فلسطين بمدينة رام الله، بحضور هاشم الشوا رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين، ومحمود الشوا المدير العام، ومعالي د. فراس ملحم محافظ سلطة النقد الفلسطينية، والسيد ايجو أزوكيزاوا، مدير عام شراكات القطاع الخاص وإدارة الشؤون المالية في جايكا، والسيد ميتسوتاكا هوشي، الممثل العام لمكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" في فلسطين، وسعادة السفير الياباني في فلسطين يوتشي ناكاشيما، وبراق النابلسي مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، إضافة على عدد من المسؤولين في مكتب "جايكا"، والإدارة التنفيذية لبنك فلسطين، ولفيف من المسؤولين والإقتصاديين ورجال الأعمال.

وتنص الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، على استثمار الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) مبلغ 30 مليون دولار أمريكي في الشريحة الإضافية الأولى من قاعدة رأس مال بنك فلسطين، لتعزيز الملاءة المالية لرأس مال بنك فلسطين، وزيادة قدرته على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، وتمكينه من مواجهة المخاطر وامتصاص التحديات المستقبلية، علماً بأن هذا الاستثمار سيتم تنفيذه بعد موافقة الجمعية العمومية لبنك فلسطين، طبقاً للتعليمات والقوانين. ومن خلال هذا الاستثمار يلتزم البنك في المعايير العالمية ومقررات بازل (3) لكفاية رأس المال، إضافة إلى تعليمات ومتطلبات سلطة النقد.

وأعرب هاشم الشوا رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين عن سعادته وفخره بتوقيع هذه الاتفاقية، معتبراً أن استثمار الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في الشريحة الأولى الإضافية من قاعدة رأس مال بنك فلسطين، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى فلسطين، هو إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تواصل المجموعة تحقيقها على صعيد القطاع المصرفي والمالي، مؤكداً أن الاتفاقية تحمل في طياتها معانٍ ودلالات كبيرة، ومن أهمها تعزيز ثقة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في دور البنك التنموي على صعيد العمل في فلسطين، كما أن الاتفاقية ستسهم ايجاباً نحو تعزيز ركائز التنمية المستدامة، بما فيها النمو الاقتصادي مع تحقيق الأثر الاجتماعي.

وأضاف الشوا أن هذا الاستثمار الهام سيرفع من ثقة المستثمرين ايجاباً على مستوى الوطن داخل وخارج فلسطين، مبيناً أن مجموعة بنك فلسطين ستواصل توسيع قاعدة شراكاتها محلياً وعربياً ودولياً، بما يتماشى مع استراتيجية الاستدامة والنمو التي تبنتها المجموعة في مختلف أنشطتها المالية والمصرفية.

بدوره عبر السيد ايجو ازوكيزاو، فخره بالشراكة مع بنك فلسطين، مشيراً إلى أن اتفاقية الاستثمار هذه خطوة رائدة في مهمتنا التنموية في فلسطين والمنطقة، حيث قمنا بالتركيز في هذا الاستثمار على شريحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، نظراً لأهمية هذه الشريحة في الاقتصاد الفلسطيني. وتؤكد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي على رغبتها في العمل مع السلطة الفلسطينية والمؤسسات الأبرز في القطاع الخاص الفلسطيني لايجاد أثر ايجابي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية دعماً للشعب الفلسطيني.

من جهته، أكد محمود الشوا على أهمية هذه الاتفاقية، والتي تهدف إلى دعم جهود البنك في تحقيق الشمول المالي لمختلف الشرائح المجتمعية، وبالأخص المؤسسات الصغيرة ووالمتوسطة التي تشكل 95% من الاقتصاد الفلسطيني، ما ينعكس إيجاباً على جميع العمليات والخدمات المصرفية التي يوفرها لجمهور العملاء لتلبية احتياجاتهم المالية.

من جانبه، أكد معالي محافظ سلطة النقد على أهمية تشجع المصارف العاملة في فلسطين على التفاعل مع الأدوات المالية العالمية المتاحة لتمويل زيادة رأس المال بما يتلاءم مع التشريعات المحلية وأهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، التي من شأنها رفع قدرة المصارف الفلسطينية على المواءمة ما بين متطلبات كفاية رأس المال، والاستثمار في تمويل القطاعات الانتاجية في فلسطين، وعلى رأسها المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

إلى ذلك أكد براق النابلسي مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على ثقته بأن هذه الاتفاقية ستكون إضافة نوعية لتعزيز دور البنك في تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، ومشاريع الريادة وتمكين المرأة والشباب، وستتمكن من توفير خيارات تمويلية ملائمة ومتنوعة لراغبيها. مشيراً إلى أنها تمهد كغيرها من اتفاقيات الشراكة التي عقدها البنك بأن يصبح عنواناً رئيسياً لدخول مؤسسات دولية الى السوق المصرفي والسوق المالي على حدٍ سواء. وأضاف النابلسي بأن بنك فلسطين ظل نموذجاً متميزاً لقصص النجاح التي تحققت في فلسطين، فبرغم الصعوبات التي عاشها شعبنا خلال هذه السنوات، حقق كل هذه الانجازات وتحول الى مجموعة مالية كبيرة، تعكس قدرتنا كفلسطينيين على تحقيق النجاحات الكبيرة.