بنك فلسطين يساهم في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين المتضررين جراء الزلزال

رام الله/ سما/

أعلن بنك فلسطين عن تقديمه مساهمة نقدية وعينية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سورية وتركيا، انطلاقًا من مسؤوليته الاجتماعية، حيث سيتم صرف هذه المساعدات عبر الجهود التي تقوم بها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لمساعدة المنكوبين الفلسطينيين في تخطي هذه المحنة.

من ناحية أخرى، تم تخصيص المبالغ النقدية التي تم التبرع بها لإيواء المتضررين الذين فقدوا بيوتهم، جراء تهدمها، وتشمل شراء كرافانات وخيم ومستلزمات إغاثية أخرى، هم في أمس الحاجة إليها في الوقت الحاضر. وقد جاءت هذه المساهمة بمبادرة من البنك، واستجابة للدعوات الشعبية من أبناء شعبنا في سورية على وجه الخصوص، حيث ستقوم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي بدأت العمل فعلياً في هذا الإتجاه بالمساهمة في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية، وفق خطة تشمل توفير جانب من الاحتياجات، تتضمن الملابس الشتوية، والوقود والغذاء والماء والدواء وغيرها.

وأكد البنك أن هذه المساهمة تعد تكريساً للدور المجتمعي والوطني الذي يقوم به تجاه أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، حيث يخصص البنك نسبة من أرباحه السنوية للمسؤولية الاجتماعية ودعم مشاريع التنمية المستدامة.