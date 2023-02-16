يديعوت : "معركة كبرى" ضد قطاع غزة طور التجهيز لاستعادة الردع..

القدس المحتلة/ سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، ظهر اليوم الخميس 16-2-2023، عن أن جيش الاحتلال يحضر لما أسماه بـ"معركة كبرى" ضد قطاع غزة وهي طور التجهيز.

وقال الخبير العسكري في صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، رون بن يشاي :"إن "معركة كبرى" ضد قطاع غزة في مراحل التجهيز؛ زاعماً أن الهدف منها إعادة الردع".

وكانت اذاعة جيش الاحتلال كشفت عن وزير الحرب الاسرائيلي غالانت كشف خلال زيارته لقيادة المنطقة الجنوبية عن أنى سياسة حكومته تجاه غزة لن تتغير وان توصيات المؤسسة الامنية هي تقديم مزيد من التحسينات والتسهيلات لغزة مقابل الحفاظ على الهدوء التام وهو السائد حاليا رغم بعض الخروقات الامنية.

جدير ذكره أن جيش الاحتلال يصعد من هجمته العسكرية في الأيام الأخيرة ضد القدس والضفة الغربية المحتلة؛ ما يزيد من احتمال انتقال التصعيد لقطاع غزة.