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"صندوق التشغيل" يوزع منح دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر

الخميس 16 فبراير 2023 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
"صندوق التشغيل" يوزع منح دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر



رام الله/ سما/

وزع صندوق التشغيل الفلسطيني، اليوم الخميس، تحت رعاية رئيس الوزراء محمد اشتية، منح برنامج "ستارت اب" (فلسطين)، الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، الهادف لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

واستهل وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل نصري أبو جيش، حفل التوزيع، الذي أقيم بمدينة رام الله، بالتزامن مع قطاع غزة، بافتتاح معرض منتوجات مستفيدي برنامج "ستارت اب" لعدد من المشاريع.

وقال أبو جيش، في كلمة ألقاها نيابة عن اشتية، إنه من دون التشغيل لن يكون هناك تعليم أو صحة أو استقرار، حيث إن خلق فرص العمل، والتشغيل وتقوية الاقتصاد، وتعزيز الاستثمار، أولوية مهمة، وهذا ما تحاول الوزارة القيام به لتخفيض نسبة البطالة في فلسطين، في ظل ارتفاعها، مؤكدا أن الحكومة وضمن برنامجها واستراتيجيتها تسعى لتطوير التعليم، والتدريب المهني.

وتابع، إن البرنامج موضوع أساسي من المواضيع التي عملت الحكومة عليها، لتوفير حياة كريمة، ودخل كريم لشعبنا، مشيرا إلى أن التقرير السنوي لصندوق التشغيل وفر خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 20 ألف فرصة عمل، مستدامة وغير مستدامة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لصندوق التشغيل رامي مهداوي، إن الصندوق أطلق خلال السنوات الماضية 3200 مشروع، تكللت بالنجاح ووظفت ما يقارب 5200 موظف.

وأضاف، أن البرنامج دعم عدد من المشاريع التي تتواءم مع جائحة "كورونا"، وكيفية التعامل مع الأزمات والظروف، بما يخدم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

من جانبه، قال مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في فلسطين جوليملو جوردانو، إن الوكالة ملتزمة بتقديم الدعم لفلسطين، لتطوير الاقتصاد الفلسطيني، ودعم النساء الرياديات والجمعيات لخلق فرص العمل.

وأضاف أن الوكالة تركز على بناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، وتقديم الأدوات اللازمة لتسهيل وصول الفئات المهمشة للتمويل.

وتخلل الحفل، استعراض أهم إنجازات برنامج "ستارت اب" في الضفة وغزة، ودوره في دعم وتمويل المشاريع الصغيرة للفئات الضعيفة والمهمشة، وكذلك دور البرنامج في دعم النساء وذوي الإعاقة في إنشاء وتطوير مشاريعهن الصغيرة، وتوقيع اتفاقية بين الصندوق الفلسطيني للتشغيل، واتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف.

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