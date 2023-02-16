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خلال لقاء عقدته الشبكة مع لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية:

غزة: تنسيق الجهود والعمل المشترك من أجل دعم قضية الاسرى

الخميس 16 فبراير 2023 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: تنسيق الجهود والعمل المشترك من أجل دعم قضية الاسرى



غزة / سما/

أكد ممثلو منظمات أهلية ولجنة الأسرى للقوى الوطنية على ضرورة تنسيق الجهود والعمل المشترك من أجل دعم قضية الاسرى على كافة المستويات الوطنية والدولية. 

وحذروا من التداعيات الخطيرة لانتهاكات الاحتلال واعتداءاته على الاسرى، مطالبين المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والانسانية وبخاصة اللجنة الدولية للصليب الاحمر للضغط من أجل وقف انتهاكات الاحتلال بحق الاسرى وتوفير الحماية لهم. وذلك خلال لقاء حواري عقدته شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في مقرها بمدينة غزة لقاء حواريا مع لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية. 

وتضمن اللقاء استعراضاً للأوضاع القاسية التي يمر بها الأسري من خلال إجراءات إدارات السجون التي تنفذ تعليمات الفاشي والعنصري بن غفير. 

ويشار إلى أن لجنة الطوارئ الوطنية داخل السجون قد أعلنت عن سلسلة خطوات تصعيدية احتجاجا على إجراءات إدارة السجون وصولا إلى الإضراب عن الطعام الذي سيبدأ مع حلول شهر رمضان المبارك. 

وتقوم إدارة السجون بسلسلة إجراءات بهدف التنكيل بالأسري ومنها التنقلات الجماعية والعزل الانفرادي وسحب الكتب والمكتسبات ومنع الزيارات والإهمال الطبي وتحديد أوقات الاستحمام واستخدام المياه وغيرها من الانتهاكات التي تتنافي مع أبسط مفاهيم حقوق الإنسان ووثيقتي جنيف الثالثة والرابعة.   

وأكد اللقاء على ضرورة تصعيد خطوات التضامن والإسناد للأسري على المستويات الشعبية والحقوقية والتضامنية. 

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