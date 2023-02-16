"العمل الحكومي" تنعى ضحايا حادث الإسماعيلية الأليم

غزة / سما /

نعت متابعة العمل الحكومي في غزة، ضحايا حادث السير الأليم الذي وقع على طريق الإسماعيلية الصحراوي، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من أبناء شعبنا، وهم في طريق العودة إلى قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له، إن متابعة العمل الحكومي توجهت بخالص التعازي والمواساة من أسر الضحايا.

وأكد المكتب أن متابعة العمل الحكومي ستتابع مع جهات الاختصاص بالجانب المصري حالة المصابين الذين نقلوا للمستشفى، وتفاصيل إعادة جثامين الوفيات.

وأضاف البيان: "نسأل الله عزوجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخلهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل".