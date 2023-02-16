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محمد إمام خارج السباق الرمضانى للمرة الثانية

الخميس 16 فبراير 2023 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد إمام خارج السباق الرمضانى للمرة الثانية



وكالات / سما /

قرر النجم محمد إمام عدم المشاركة في السباق الرمضانى المقبل، وذلك للمرة الثانية على التوالي، يتفرغ لمشروعاته السينمائية الجديدة، حيث قدم آخر أعماله كضيف شرف في مسلسل "الاختيار" في جزئه الأول وقدم شخصية الضابط فتحى بطولة النجم أمير كرارة وقدم وقتها شخصية أسطورة الصاعقة أحمد منسى.

ويتفرغ حالياً محمد إمام لمشروعه السينمائى الجديد "أبو نسب" الذى يتعاون فيه مع شقيقه المخرج رامى إمام، ومن المقرر أن ينطلق التصوير خلال الفترة المقبلة، حيث يجرى إمام حالياً عدة جلسات عمل للوقوف على التفاصيل النهائية ووضع قائمة بأسماء الممثلين للتعاقد معهم .

وقدم محمد إمام آخر أعماله السينمائية فيلم عمهم" وشارك في بطولته كلا من محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا، حول سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضى، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا فى العديد من المتاعب.

#محمد إمام

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